Отечественные коллективы откровенно не впечатлили в первом туре Лиги чемпионов и Лиги конференций, а потому войдут в историю со знаком минус.

Шахтер сенсационно проиграл Шерифу (0:2) в Лиге чемпионов, Заря не смогла ничего противопоставить Будё-Глимту (1:3) в Лиге конференций и только Динамо принесло хотя бы одно очко в матче с Бенфикой (0:0) в ЛЧ.

Следовательно, это второй худший старт украинских клубов в еврокубках в истории, утверждает Бомбардир. Еще меньше зачетных баллов клубы одержали лишь раз. Произошло это в начале евроосени в сезоне 2006/07. Тогда Динамо уступило Стяуа (1:4), а Шахтер – Роме (0:4). А три отечественные команды – Металлург, Черноморец и Днепр – вообще не пробились в основной раунд Кубка УЕФА.

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К слову, матчи следующего тура еврокубков с участием украинских команд состоятся 28-30 сентября: Шахтер будет принимать Интер, к Зари приедет Рома, а Динамо отправится на поединок с Баварией.

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