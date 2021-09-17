Вболівальники "біло-синіх" матимуть змогу відвідати на поєдинок найпрестижнішого євротурніру та підтримати свою команду.

Продаж квитків на матч проти Баварії у другому турі Ліги чемпіонів триватиме з 18 по 23 вересня включно. Стати володарем перепустки на Альянц Арену можна буде у "Будинку вболівальника" у Києві.

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Вартість квитка становить 45 євро, а оплата відбуватиметься виключно готівкою без решти у євровалюті. Також треба буде оформити заявку, у якій фанати будуть зобов'язані надати дані закордонного паспорта, адресу прописки, чинні e-mail і номер телефону. З правилами допуску на стадіон та іншими нюансами можна детально ознайомитись на офіційному сайті Динамо.

До слова, поєдинок Баварія – Динамо відбудеться у середу, 29 вересня. Стартовий свисток у Мюнхені прозвучить о 22:00.

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