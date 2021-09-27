"Буяльский вчера получил травму на тренировке. Он не дотренировался до конца и сошел по ходу занятия. Сегодня он также не тренировался.

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Я так понимаю, что его решили поберечь для того, чтобы не рисковать какими-то определенными рецидивами. Потому что у него были проблемы с приводящей мышцей и именно в этом месте у него заболело. Из-за этого повреждения он не поехал в Мюнхен и в матче против Баварии не сыграет", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00.

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