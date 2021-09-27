Бавария – Динамо: Цыганык раскрыл причины отсутствия Буяльского в заявке киевлян на матч Лиги чемпионов
Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Мирча Луческу не взял лидера киевлян Виталия Буяльского на матч группового этапа самого престижного еврокубка.
"Буяльский вчера получил травму на тренировке. Он не дотренировался до конца и сошел по ходу занятия. Сегодня он также не тренировался.
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Я так понимаю, что его решили поберечь для того, чтобы не рисковать какими-то определенными рецидивами. Потому что у него были проблемы с приводящей мышцей и именно в этом месте у него заболело. Из-за этого повреждения он не поехал в Мюнхен и в матче против Баварии не сыграет", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".
Напомним, поединок между Баварией и Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00.
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