"Команде нужен импульс. Матч против Боруссии стал негативным откровением. Я бы не позволил так завершать сезон. У Баварии до сих пор есть качественные футболисты, которые могут уверенно пройти Арсенал в Лиге чемпионов. Руководство должно спросить себя, хотят ли они провести следующие недели с Тухелем.

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Нужно подумать о новом тренере на финиш сезона. Есть много вариантов. Я посоветовал бы Моуринью. Он профессионал с большой харизмой. Думаю, он бы согласился поработать несколько недель с обещанием остаться, если все пойдет хорошо", – сказал в эфире Sky бывший игрок Баварии и Ливерпуля Дитмар Хамман.

Такого же мнения придерживается бывший спортивный директор Баварии Михаэль Решке: "Моуринью – художник-мотиватор. У него сильная аура, незаурядная харизма. Я не говорю, что это идеальное решение, но приглашение Моуринью в Баварию нужно серьезно обсудить".

Лига чемпионов – последний шанс Баварии спасти сезон. В Бундеслиге мюнхенцы впервые с 2013 года проигрывают титул, отставая от Байера на 13 очков за 7 туров до финиша. В четвертьфинале ЛЧ Бавария встречается с Арсеналом, а затем выйдет на победителя пары Сити – Реал.

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