"Команді потрібен імпульс. Матч проти Борусії став негативним одкровенням. Я б не дозволив так завершувати сезон. У Баварії досі є якісні футболісти, які можуть впевнено пройти Арсенал у Лізі чемпіонів. Керівництво повинно запитати себе, чи хочуть вони провести наступні тижні з Тухелем.

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Потрібно подумати про нового тренера на фініш сезону. Є багато варіантів. Я порадив би Моурінью. Він професіонал з великою харизмою. Думаю, він би погодився попрацювати кілька тижнів з обіцянкою залишитися, якщо все піде добре", – сказав в етері Sky колишній гравець Баварії та Ліверпуля Дітмар Хамман.

Такої ж думки дотримується колишній спортивний директор Баварії Міхаель Решке: "Моурінью – митець-мотиватор. У нього сильна аура, неабияка харизма. Я не кажу, що це ідеальне рішення, але запрошення Моурінью в Баварію потрібно серйозно обговорити".

Ліга чемпіонів – останній шанс Баварії врятувати сезон. У Бундеслізі мюнхенці вперше з 2013 року програють титул, відстаючи від Байєра на 13 очок за 7 турів до фінішу. У чвертьфіналі ЛЧ Баварія зустрічається з Арсеналом, а потім вийде на переможця пари Сіті – Реал.

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