Лига чемпионов 2022/23. Женщины, 3 тур

Барселона – Бавария – 3:0

Голы: Гейзе, 48, Бонмати, 60, Пина, 66

Если мужская команда Барселоны "сгорела" Баварии в групповом турнире Лиги чемпионов с общим счетом 0:5, то у женщин дела обстоят лучше. Футболистки "блаугранас" разбили Баварию в третьем туре женской ЛЧ со счетом 3:0. В трех матчах испанская команда набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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Особенно роскошным получился третий гол Барселоны, напомнивший лучшие времена мужской команды во главе с Пепом Гвардиолой. Игроки Барсы спокойно вышли из-под прессинга соперниц у своей штрафной, сделали несколько передач в касание и разогнали контратаку. Она завершилась точным ударом Клаудии Пины из-за пределов штрафной в девятку ворот Баварии.

Такой комбинации позавидует и любая мужская команда. Девушки "блаугранас" ярко развеяли стереотип, что женщины не умеют играть в футбол на высоком уровне.