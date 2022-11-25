Ліга чемпіонів 2022/23. Жінки, 3 тур

Барселона – Баварія – 3:0

Голи: Гейзе, 48, Бонматі, 60, Піна, 66

Якщо чоловіча команда Барселони "згоріла" Баварії у груповому турнірі Ліги чемпіонів із загальним рахунком 0:5, то у жінок справи значно краще. Футболістки "блаугранас" розбили Баварію у третьому турі жіночої ЛЧ з рахунком 3:0. У трьох матчах іспанська команда набрала 9 очок і очолює турнірну таблицю.

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Особливо розкішним вийшов третій гол Барселони, який нагадав найкращі часи чоловічої команди на чолі з Пепом Гвардіолою. Гравчині Барси спокійно вийшли з-під пресингу суперниць біля свого штрафного, зробили кілька передач у дотик і розігнали контратаку. Вона завершилася влучним ударом Клаудії Піни з-за меж штрафного майданчика в дев'ятку воріт Баварії.

Такій комбінації позаздрить і будь-яка чоловіча команда. Дівчата "блаугранас" яскраво розвіяли стереотип, що жінки не вміють грати у футбол на високому рівні.