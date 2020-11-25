Рональд Куман может быть доволен – его команда разгромила Динамо даже без помощи лидеров.

Средний возраст игроков, вышедших против Динамо с первых минут, составил 24 года и 206 дней. Это самый молодой стартовый состав "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов с 2011 года и седьмой самый молодой в истории клуба, информирует Opta.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

В сезоне 2011/12 Хосеп Гвардиола в поединке группового турнира против БАТЭ выпустил следующих футболистов: Пинто, Монтойя, Бартра, Фонтас, Максвелл, Джованни дос Сантос, Тьяго Алькантара, Серхи Роберто, Куэнка, Рафинья и Педро.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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