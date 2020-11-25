Рональд Куман може бути задоволений – його команда розгромила Динамо навіть без допомоги лідерів.

Середній вік гравців, які вийшли проти Динамо з перших хвилин, склав 24 роки та 206 днів. Це наймолодший стартовий склад "синьо-гранатових" у Лізі чемпіонів з 2011 року і сьомий наймолодший в історії клубу, інформує Opta.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У сезоні 2011/12 Хосеп Гвардіола в поєдинку групового турніру проти БАТЕ випустив наступних футболістів: Пінто, Монтойя, Бартра, Фонтас, Максвелл, Джованні дос Сантос, Тьягу Алькантара, Серхі Роберто, Куенка, Рафінья та Педро.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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