Интер едва не сотворил сенсацию на Камп Ноу – команда Симоне Индзаги была близка ко второй победе над Барселоной. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Центральный матч среды в Лиге чемпионов не разочаровал – команды подарили Камп Ноу голевую феерию. Это стало возможным благодаря тому, что после перерыва Интер решил не отсиживаться в обороне, а играть в футбол. И давал играть сопернику.

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В первом тайме "нерадзурри" в основном только оборонялись. К перерыву Барселона нанесла по гостевым воротам 15 ударов – такого количества за первый тайм игроки миланской команды не получали с 2018 года, когда столько же ударов по их воротам нанесла Аталанта. Даже удивительно, что в этом отрезке Интер пропустил только однажды – от Усмана Дембеле.

А вот после перерыва гости осмелели, и не только сравняли счёт, но и вышли вперёд – благодаря точным ударам Николо Бареллы и Лаутаро Мартенеса. Позже к ним присоединился ещё и Робин Госенс.

К сожалению для миланцев, в концовке встречи проснулся Роберт Левандовски, который оформил дубль и не позволил Интеру увезти в Милан ничью.

Это был тот случай, когда сожалеешь о том, что матчи длятся всего лишь 90 минут.