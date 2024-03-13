Первый матч в Неаполе завершился вничью, поэтому все зависело от отчетной встречи в столице Каталонии. Гости провалили начало, до 17 минуты пропустив дважды. Один мяч Наполи отыграл еще до перерыва, но во втором тайме Барселона забила еще и спокойно вышла в четвертьфинал.

Барселона усилиями детей переиграла Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Следует отметить центрального защитника Пау Кубарси, который стал первым игроком каталонцев, который выполнил 50+ передач (61/68), успешно выполнил все свои попытки отобрать мяч (3/3) и более 5 раз выносил мяч во время своего дебюта в Лиге чемпионов с тех пор opta считает подобную статистику. Кроме того, УЕФА назвал Кубарси лучшим игроком матча.