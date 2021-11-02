Да, мы проанализировали игру в Барселоне и четко понимали, как каталонцы играют, за счет чего создавали моменты. Они используют одну схему, не меняя ее. Чуть не разобрались при быстрых переходах – как вы видели, моменты возникали и у наших ворот, но и мы создали достаточное количество голевых эпизодов даже в равных составах.

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Что касается динамики игры, то у нас было сегодня больше моментов, чем у соперников. Мы хорошо подготовились, разобрав Барселону. Ребята молодцы, благодарю их за то, что услышали мои слова перед игрой о мотивации. У них должна быть не только внешняя мотивация, но и внутренняя, которая сегодня была заметна на поле, и это дало результат. Как и в матче с Бенфикой, мы насытили середину поля и быстро переходили из обороны в атаку. Учитывая влажное поле, воспользовались ошибками соперника и быстро выходили в атаку, в результате чего забили быстрый мяч.

Неспортивная борьба на поле со стороны соперников? В футболе любые средства хороши. Барселона – эмоциональная команда, которая ведет определенную "работу" с арбитром. Но ребята сегодня молодцы, устояли перед провокациями соперника и довели матч до победы. Все рады, поздравили с победой. Одной ногой мы уже в 1/16 финала, теперь будем сражаться за первое место в группе", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Динамо U-19 разгромило Барселону в ключевом матче Юношеской лиги УЕФА, оформив досрочный выход из группы