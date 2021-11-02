"Так, ми проаналізували гру в Барселоні та чітко розуміли, як каталонці грають, за рахунок чого створювали моменти. Вони використовують одну схему, не змінюючи її. Трохи не розібралися при швидких переходах – як ви бачили, моменти виникали і біля наших воріт, але й ми створили достатню кількість гольових епізодів навіть у рівних складах.

Розкішний гол Діалло і вихід киян до плей-офф у відеоогляді матчу Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1

Що стосується динаміки гри, то у нас було сьогодні більше моментів, ніж у суперників. Ми добре підготувалися, розібравши Барселону. Хлопці молодці, дякую їм за те, що почули мої слова перед грою про мотивацію. У них має бути не лише зовнішня мотивація, а й внутрішня, яка сьогодні була помітна на полі, і це дало результат. Як і в матчі з Бенфікою, ми наситили середину поля та швидко переходили з оборони в атаку. Враховуючи вологе поле, скористалися помилками суперника та швидко виходили в атаку, внаслідок чого забили швидкий м'яч.

Неспортивна боротьба на полі з боку суперників? У футболі будь-які засоби хороші. Барселона – емоційна команда, яка веде певну "роботу" з арбітром. Але хлопці сьогодні молодці, встояли перед провокаціями суперника та довели матч до перемоги. Усі раді, привітали з перемогою. Однією ногою ми вже в 1/16 фіналу, тепер битимемося за перше місце у групі", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

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