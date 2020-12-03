Барселона может похвастаться регулярным выполнением пенальти в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Каталонцы стали первой командой, которая била с "точки" в 5 матчах Лиги чемпионов подряд, информирует Mister Chip.

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Рекорду дважды способствовало Динамо, которое "привозило" пенальти в обоих очных матчах. Три раза удары выполнял Месси, еще по одной возможности получили Брейтуэйт и Дембеле. Это едва ли не треть голов Барселоны (16) после 5 туров Лиги чемпионов.

Добавим, что в последнем туре команда Кумана на родном Камп Ноу сыграет против Ювентуса.

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