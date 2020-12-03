Барселона може похизуватися регулярним виконанням пенальті у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Каталонці стали першою командою, яка била з "позначки" у 5 матчах Ліги чемпіонів поспіль, інформує Mister Chip.

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Рекорду двічі сприяло Динамо, яке "привозило" пенальті у обох очних матчах. Три рази удари виконував Мессі, ще по одній можливості отримали Брейтвейт і Дембеле. Це ледь не третина голів Барселони (16) після 5 турів Ліги чемпіонів.

Додамо, що в останньому турі команда Кумана на рідному Камп Ноу зіграє проти Ювентуса.

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