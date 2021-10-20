"Могут ли киевляне рассчитывать на что-то в матче с Барселоной? Почему нет? Думаю, не стоит принимать во внимание разгром от Баварии со счетом 5:0. Барселона сейчас не та команда, которая была раньше. Сейчас у каталонцев нет тех лидеров, нет той атаки. И центр поля у "блаугранас" не тот.

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Да, название у команды по-прежнему громкое – Барселона! Но при определенном стечении обстоятельств в пользу Динамо киевлянам можно рассчитывать на положительный результат в этом поединке. Ничья в этом матче будет расцениваться как хороший результат. Барселона победила впервые за три матча – каталонцам нужно реабилитироваться перед фанатами. Это давит на них, и "блаугранас" просто не будет.

Мне кажется, в Барселоне такого результата, который был зафиксирован в Мюнхене, не будет. Может кто-то скажет, что я нереально смотрю на вещи, но, в принципе, надежда на киевлян в матче с каталонцами есть. Думаю, динамовцы могут привезти из Барселоны очко, как минимум", – сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между Барселоной и Динамо стартует сегодня, 20 октября. Начало встречи в 19:45.

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