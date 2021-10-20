Динамо выходит на экватор группового этапа ЛЧ, имея в активе всего один зачетный балл, набранный с Бенфикой в ​​домашнем матче. Казалось, что киевляне и лиссабонцы подойдут к решающей встрече на Да Луж в равных условиях, но неожиданный разгром Барселоны в Португалии заставляет киевлян оглядываться на дальнейшие результаты "орлов" – а кроме того, теперь необходимо самим цепляться за какие-то очки. Надеяться на успех с Баварией после 0:5 в предыдущем туре наивно, а вот на Барсу у болельщиков "бело-синих" большие надежды.

Барселона – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Во-первых, год назад Динамо очень симпатично сыграло на Камп Ноу. Подопечные Мирчи Луческу даже классный гол забили. Тот поединок стал лучшим хайлайтом киевлян в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. Во-вторых, принято считать, что "блаугранас" находятся в игровом кризисе – они идут аж на седьмой позиции в Ла Лиге, а в ЛЧ коллектив потерпел два подряд разгрома всухую. Более того – за два матча каталонцы даже в створ не попали. Правда, уже в матче с Валенсией на выходных Барселона сыграла неплохо, но проблем все равно хватало.

Рональд Куман обо всем этом предупреждал еще летом, заявив, что для Барсы будет успехом остаться на уровне зоны Лиги чемпионов. Сейчас его команда проходит стадию перестройки, интегрируя юных исполнителей (Гави, Нико Гонсалес, Фати) и отрабатывая новые игровые связи – в частности, центральной фигурой стал Депай, а в центре обороны появился Эрик Гарсия. Состав каталонцев сейчас сильно уступает заявкам Реала и Атлетико, не говоря уже о грандах в Лиге чемпионов.

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Впрочем, кризис Барселоны на старте сезона несколько переоценивают. После ухода Месси и прихода новых исполнителей, проседание в качестве атакующей работы было ожидаемым, а ужасный отрезок с разгромом и опусканием вниз таблицы Ла Лиги пришелся на период, когда у "блаугранас" травмировалась чуть ли не половина лидеров.

И даже при таких условиях команда Рональда Кумана не выглядела ужасно – ту же Бенфику вполне можно было разгромить, ведь моментов возникало очень много, а темп игры у каталонцев был очень высоким. Просто бывают дни, когда не удается забить в пустые ворота. С Валенсией же на выходных Барселона вообще стала напоминать свои лучшие версии – были и комбинации, и красивые голы, и доминирование.

Статистически "сине-гранатовые" тоже далеки от дна. В Ла Лиге они держатся третьими по количеству ожидаемых забитых голов и предпоследними по ожидаемым пропущенным. Также они находятся в топ-4 по ожидаемым очкам, а по средней интенсивности прессинга Барса идет на третьей позиции – хотя здесь есть нюанс в виде неравномерного распределения давления по третям поля. В любом случае уровня подопечных Рональда Кумана будет достаточно для выноса Динамо.

На чем могут сыграть киевляне? Во-первых, на контроле мяча. Барселона на чужой трети возвращает мяч относительно долго – наиболее интенсивно каталонцы давят в центре. "Блаугранас" дают сопернику более 13 передач на своей половине перед собственным оборонным действием. Киевлянам точно дадут разыгрывать мяч.

Во-вторых, Барселона крайне нестабильна. В том же поединке с Валенсией каталонцы провели очень яркие отрезки в начале и в конце каждого из таймов, однако большую часть игры "летучие мыши" свели к позиционной и контактной борьбе, время от времени убегая в хорошие контратаки. Подопечных Рональда Кумана затянули в болото. Динамовцы также умеют это делать. Главным же преимуществом киевлян является качество в единоборствах – особенно на втором этаже. Так, на выходных "блаугранас" проиграли 17 из 22-х верховых мячей.

Динамо будет иметь шансы на Камп Ноу, но киевляне не имеют права пропускать гол. Пока счет равный, "бело-синие" способны держать более-менее надежную игровую структуру даже на Альянц Арене, но когда им забивают – пиши пропало. Команде Мирчи Луческу приходится раскрываться, однако на встречных курсах их начинают громить. При этом статистика говорит, что в контратаках динамовцы создают меньше моментов, чем в позиционном наступлении.

Из других минусов стоит отметить проблемы при работе под интенсивным прессингом и при верховых передачах. Здесь у защитников частенько начинается паника. Кроме того, есть ощутимые проблемы с перестройками – при высоком темпе передач соперника и при грамотных перемещениях в районе штрафной они выливаются в пропущенные голы. Между тем, сегодня придется встретиться с таким мобильным, умным и техничным нападающим, как Депай.

Но никто и не обещал легкой прогулки. Это Лига чемпионов. Если Динамо хочет выступать в еврокубках и в дальнейшем, необходимо терпеть, учиться и прыгать выше головы.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Эрик Гарсия (Барселона)

Травмированные: Педри, Брейтуэйт, Дембеле, Араухо – Попов, Беседин, Кулач

Ориентировочные составы на матч Барселона – Динамо

Барселона: тер Штеген – Дест, Пике, Лангле, Альба – де Йонг, Бускетс, Гави – Фати, Депай, Коутинью

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Учитывая последние топ-матчи Динамо, трудно поверить хотя бы в один гол Динамо на Камп Ноу. Шахтеру за два матча забить не удалось (хотя моменты были), с Баварией был ужас, а Бенфике забили аж в компенсированное время из офсайда. Впрочем, каталонцы, при всех описанных плюсах в своем футболе, до сих пор способны привезти себе моменты из ничего, да и стабильности им не хватает.

В лучшем случае, поединок будет напоминать матч Барселоны против Валенсии. В худшем – матч Динамо против Шахтера в Суперкубке. "Бело-синие" способны достойно контролировать мяч, они умеют обороняться, контратаковать и вести грамотную позиционную борьбу, но команде критически не хватает класса. Под высоким темпом передач и при нетривиальных решениях соперника подопечные Мирчи Луческу теряют концентрацию, а после пропущенного гола в топ-матче киевлян можно списывать.

К сожалению, сейчас надеяться на отсутствие голов со стороны Барсы нереально. Слишком уж она сильна для динамовцев. Слишком уж им нужна победа в ЛЧ.

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