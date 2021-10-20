"Скажу словами Валерия Лобановского: "Дисциплина и порядок бьют класс". Против нас играют такие же люди с двумя ногами. Ничего невозможного нет. Барселона, как и любой топ-клуб, воспринимает матчи с клубами из Восточной Европы как что-то проходное.

Барселона – Динамо: пресс-конференция Луческу – о необычном сезоне ЛЧ и идеальном тренере для каталонцев

Уже бывало в истории, что Барса получала и три, и четыре мяча от киевлян в свои ворота. Тогда была плеяда других футболов, которые имели стержень и стремление к победе. Нынешнее поколение должно доказать себе и всем болельщикам, что они слеплены не из дерьма. Если Динамо упрется и будет отвечать принципам игры Луческу, то не исключаю, что Куман может включить заднюю. Киевляне могут заставить соперника это сделать. Однако это будет зависеть от футболистов. Для этого им нужно прыгнуть выше головы, чтобы обыграть Барселону.

У Луческу много вариантов, как тактически заменить любого игрока основного состава. Вариаций много. Динамо может играть и без нападающего. Болельщики могут возмутиться. Однако нужно помнить, что сборная Испании без нападающего выиграла все, что возможно. Зацикливаться на персоналиях не стану. Все зависит от структуры и манеры игры. Существует баланс атакующих и оборонительных игроков, который меняется от системы перестановок при переходе из обороны в атаку и наоборот. У Луческу полный инструмент игроков с разными качествами. Он как режиссер должен слепить продукт и структуру игры, которая затачивается на конкретный поединок. Будет там Супряга, Гармаш, Вербич или Шкурин – не имеет значения. Заострять внимание на этом вопросе не стоит", – сказал Заховайло в комментарии РБ.

Напомним, поединок между Барселоной и Динамо стартует сегодня, 20 октября, в 19:45.

Барселона – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов