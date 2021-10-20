"Чи можуть кияни розраховувати на щось у матчі з Барселоною? Чому ні? Думаю, не варто брати до уваги розгром від Баварії з рахунком 5:0. Барселона зараз не та команда, яка була раніше. Зараз у каталонців немає тих лідерів, немає тієї атаки. І центр поля у "блаугранас" не той.

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Так, назва у команди як і раніше гучна – Барселона! Але за певного збігу обставин на користь Динамо киянам можна розраховувати на позитивний результат у цьому поєдинку. Нічия у цьому матчі буде розцінюватися як хороший результат. Барселона перемогла вперше за три матчі – каталонцям потрібно реабілітуватися перед фанатами. Це тисне на них, і "блаугранас" просто не буде.

Мені здається, у Барселоні такого результату, який був зафіксований у Мюнхені, не буде. Може хтось скаже, що я нереально дивлюся на речі, але, в принципі, надія щодо киян в матчі з каталонцями є. Думаю, динамівці можуть привезти з Барселони очко, як мінімум", – сказав Федецький у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Динамо стартує сьогодні, 20 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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