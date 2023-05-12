Подопечные Хави Эрнандеса уже гарантировали себе как минимум место в топ-4 Примеры. Вскоре Барселона станет чемпионом, но спортивные результаты не помогают клубу решать бюрократические проблемы с Ла Лигой.

Барселону оштрафовали на 15,7 млн евро – по делу фигурируют два провальных игрока

Однако каталонцам удалось добиться позитива и на этом фронте. Накануне профильный комитет RFEF рассмотрел предоставленные Барселоной документы и единогласно принял решение о предоставлении "сине-гранатовым" лицензии УЕФА для участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

По информации MundoDeportivo, эта процедура пока ничего не гарантирует. УЕФА продолжает свое расследование так называемого "дела Негрейры". Если будут найдены основания для дисциплинарных санкций, лицензию могут отозвать. В то же время отмечается, что Жоан Лапорта тесно сотрудничает с УЕФА, чтобы исключить подобный сценарий.