Підопічні Хаві Ернандеса вже гарантували собі щонайменше місце в топ-4 Прімери. Невдовзі Барселона стане чемпіоном. Однак спортивні результати не допомагають клубу вирішувати бюрократичні проблеми з Ла Лігою.

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Проте каталонцям вдалося досягти позитиву й на цьому фронті. Напередодні профільний комітет RFEF розглянув надані Барселоною документи та одноголосно ухвалив рішення про надання "синьо-гранатовим" ліцензії УЄФА для участі в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

За інформацією MundoDeportivo, ця процедура поки нічого не гарантує. УЄФА продовжує своє розслідування так званої "справи Негрейри". Якщо будуть знайдені підстави для дисциплінарних санкцій, то ліцензію можуть відкликати. Водночас зазначається, що Жоан Лапорта тісно співпрацює з УЄФА, щоб унеможливити подібний сценарій.