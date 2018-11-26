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Барселона потеряла из-за травм Силлессена и Артура – лазарет расширился до 7-ми игроков

20:27 8 Читати українською
Барселона потеряла из-за травм Силлессена и Артура – лазарет расширился до 7-ми игроков
Яспер Силлессен / Reuters

Резервный вратарь Яспер Силлессен и центральный полузащитник Артур из-за повреждений не помогут испанской Барселоне в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ.

Кипер и хавбек не сыграют в ближайшем матче "блаугранас", сообщает Goal.com.

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По информации издания, у Силлессена проблемы с мышцами ноги, а у бразильца Артура – растяжение. Они присоединились к лазарету Барселоны, где уже находятся защитник Томас Вермален, полузащитники Иван Ракитич, Рафинья, Серхи Роберто и форвард Луис Суарес.

Отметим, что поединок ПСВ – Барселона состоится в среду, 28 ноября, на стадионе Филлипс. Начало матча в 22:00.

Лига чемпионов5 турФиллипс (Эйндховен)

ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

ПСВ
до матча
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дн
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час
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13
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Барселона
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