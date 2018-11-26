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Барселона втратила через травми Сіллессена та Артура – лазарет розширився до 7-ми гравців

20:26 327 Читать на русском
Барселона втратила через травми Сіллессена та Артура – лазарет розширився до 7-ми гравців
Яспер Сіллессен / Reuters

Резервний воротар Яспер Сіллессен і центральний півзахисник Артур через ушкодження не допоможуть іспанській Барселоні в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ.

Кіпер і хавбек не зіграють у найближчому матчі "блаугранас", повідомляє Goal.com.

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За інформацією видання, Сіллессен має проблеми з м'язами ноги, а бразилець Артур – розтягнення. Вони приєдналися до лазарету Барселони, де вже перебувають оборонець Томас Вермален, півзахисники Іван Ракітіч, Рафінья, Серхі Роберто та форвард Луїс Суарес.

Відзначимо, що поєдинок ПСВ – Барселона відбудеться в середу, 28 листопада, на стадіоні Філліпс. Початок матчу о 22:00.

Ліга чемпіонів5 турФілліпс (Ейндховен)

ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
до матчу
1
дн
:
23
год
:
14
хв
Барселона
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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Яспер Сіллессен Яспер Сіллессен Артур Артур ПСВ - Барселона
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