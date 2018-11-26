toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Пике заплатит немалый штраф за просроченные водительские права – он мог получить 6 месяцев заключения

17:00 5 Читати українською
Пике заплатит немалый штраф за просроченные водительские права – он мог получить 6 месяцев заключения
Жерар Пике / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Жерар Пике узнал приговор суда за свое правонарушение, совершенное в августе текущего года.

Испанский суд оштрафовал защитника Барселоны Жерара Пике на 48 тысяч евро за управление автомобилем с недействительным удостоверением, сообщает Marca.

Пике рассказал о намерении приобрести клуб и еще 2 проекта

За такое правонарушение в Испании предусмотрен обязательный штраф в размере 6 тысяч евро. Кроме этого, виновника могут обязать уплатить дополнительно до 288 тысяч евро, приговить к 6 месяцам лишения свободы условно или до 90 дней общественных работ.

Барселона в огне: бранная ссора двух лидеров и конфликт Вальверде с Пике

Теги
Испания Жерар Пике Жерар Пике Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча
    Україна — 25 нояб1845 Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча
4
час
:
16
мин
Кальяри
21:30
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук