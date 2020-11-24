Барселона, как и многие испанские СМИ, имеет проблемы с правильным написанием украинских названий.

Пресс-служба каталонского клуба не смогла избежать ошибки с написанием названия столицы Украины. В своих соцсетях Барса использовала транслитерацию с русского, написав "Kiev" вместо "Kyiv".

Динамо – Барселона: испанское СМИ в очередной раз сконфузилось с составом украинской команды

Наблюдательные фанаты (к слову, не только из Украины) сразу же указали на ошибку. Администраторы страницы признали свою неправоту и отредактировали пост.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Барса с максимальными показателями возглавляет квартет.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов