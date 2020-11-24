Похоже, испанские журналисты никак не могут выучить украинских футболистов, хотя некоторые из них уже провели несколько матчей против местных команд и сборной.

Ведущее испанское издание AS считает, что Владимир Костевич может выйти на поле против команды Рональда Кумана. Все бы ничего, но новичок киевлян еще раньше был прооперирован и выбыл на несколько месяцев, не сыграв ни одного поединка за Динамо.

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Также в запасе под 41-м номером оказался Игнатенко (очевидно, имеется в виду 17-летний голкипер Денис Игнатенко – прим. "Футбол 24"). Но он заявлен под 45-м номером, а под 41-м выступает Артем Беседин, который не заявлен на ЛЧ из-за дисквалификации. Заметим, перед прошлым поединком Динамо и Барселоны тот же AS тоже отличился невнимательностью.

А вот Marca, которая опозорилась перед матчем сборных Украины и Испании, исправилась. По крайней мере, фамилии игроков Динамо указаны корректно. Единственное замечание – Карлоса Де Пену нарисовали правым форвардом, хотя уругваец всегда играет слева в полузащите. А еще Денис Попов оказался как среди запасных, так и среди отсутствующих.

Матч Динамо – Барселона стартует на НСК Олимпийский в 22:00. После трех туров киевляне имеют 1 пункт, каталонцы – 9.

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