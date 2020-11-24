Барселона, як і багато іспанських ЗМІ, має проблеми з правильним написанням українських назв.

Прес-служба каталонського клубу не змогла уникнути помилки з написанням назви столиці України. У своїх соцмережах Барса використала транслітерацію з російської, написавши "Kiev" замість "Kyiv".

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Спостережливі фанати (до слова, не лише з України) відразу ж вказали на помилку. Адміністратори сторінки визнали свою неправоту і відредагували допис.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Барса з максимальними показниками очолює квартет.

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