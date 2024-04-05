У Барселоны травмированы основные полузащитники, поэтому Хави должен выкручиваться резервистами. Однако перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против ПСЖ тренер получил хорошие новости.

Игроки Барселоны считают, что Хави не сдержит слово – тренер пообещал уйти в конце сезона

Френки де Йонг в четверг провел полноценную тренировку в общей группе, сообщает Sport.es. Голландец пропустил весь март, но готов вернуться на поле 10 апреля в выездном матче с ПСЖ.

Барселона пыталась скрыть эту информацию. Клуб не объявил о возвращении Френки по привычным канонам.

Кристенсен также будет в составе после повреждения, а вот участие Педри под вопросом. Его состояние определят во время субботнего спарринга. Барса в этот уик-энд не играет в Примере из-за финала Кубка Испании.