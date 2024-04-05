Барселона отримала суттєве підсилення перед матчем з ПСЖ і намагалася це приховати
Хавбек Барселони Френкі де Йонг встиг відновитися до ключових матчів сезону в Лізі чемпіонів.
У Барселони травмовані основні півзахисники, тому Хаві мусить викручуватися резервістами. Однак перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів проти ПСЖ тренер отримав хороші новини.
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Френкі де Йонг у четвер провів повноцінне тренування в загальній групі, повідомляє Sport.es. Нідерландець пропустив весь березень, але готовий повернутися на поле 10 квітня у виїзному матчі з ПСЖ.
Барселона намагалася приховати цю інформацію. Клуб не оголосив про повернення Френкі за звичними канонами.
Крістенсен також буде в складі після пошкодження, а от участь Педрі під питанням. Його стан визначать під час суботнього спарингу. Барса цього вікенду не грає у Прімері через фінал Кубка Іспанії.