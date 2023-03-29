Лионель Месси осознал всю сложность экономической ситуации Барселоны и готов снизить свои запросы.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси согласен урезать свою зарплату ради того, чтобы вернуться в Барселону. Об этом информирует Carpetas Blaugranas. Согласно источнику, аргентинец понимает необходимость снижения запросов, чтобы его контракт мог вписаться в непростую экономическую ситуацию клуба.

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Сообщается, что работники Барселоны, которые прежде были против возвращения Месси, поняли, что переход Лионеля стал бы огромным финансовым вливанием.

Напомним, что ранее Месси просил своего отца встретиться с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.

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