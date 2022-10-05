Единственный легальный гол в отчетной встрече забил Хакан Чалханоглу. В то же время арбитры не засчитали мяч Педри и не назначили пенальти в ворота Интера за игру рукой Дензела Дюмфриса.

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Каталонцы не скрывали своего разочарования таким итогом матча на Джузеппе Меацца, но впереди их ждала еще одна плохая новость. Оказалось, что арбитром VAR на этой игре был Пол ван Бекель, также работавший в Мюнхене. Там нидерландец проспал пенальти за фол против Дембеле.

По информации AS, Барселона не оставит подобные действия рефери без внимания. Жоан Лапорта поддержал тренерский штаб и уже поручил юристам подготовить соответствующую жалобу, которую подадут в УЕФА. Каталонцы настроены добиться того, чтобы ван Бекель больше никогда не смог обслуживать матчи команды. В доказательной базе будут не только отмененные голы и неназначенные пенальти, но и грубый фол Чалханоглу против Бускетса, за который турок получил лишь желтую.

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