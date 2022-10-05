"Я взбешен, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше. Мы ничего не понимаем. Арбитры должны говорить и объяснять, потому что мы ничего не понимаем. Я вчера об этом говорил, мы считаем, что это была большая несправедливость. Этот арбитр должен выйти и все сказать, но ничего не происходит, мы этого не понимаем.

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Мы потерпели очень серьезное поражение. Нам не хватило динамики. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Знали, что их удары из-за штрафной опасны. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди – три финала. Я переживаю из-за поражения. Ситуация сложная. В конце концов, это не самая плохая игра. Первый тайм был не на том уровне, который нужен Лиге чемпионов, но второй был неплохим.

Арбитр должен говорить. Я не должен комментировать ситуацию, в которой я не участвовал. Он должен дать объяснения, почему не свистел. Он мне их не давал. Потому я считаю, что это несправедливо. Для меня совершенно понятно, что они должны выступить и дать объяснение, что он решил. Его решения являются решающими, как по незасчитанному голу, так и по неназначенному пенальти", – цитирует Хави Marca.

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