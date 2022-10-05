Єдиний легальний гол у звітній зустрічі забив Хакан Чалханоглу. Водночас арбітри не зарахували м'яч Педрі та не призначили пенальті у ворота Інтера за гру рукою Дензела Дюмфріса.

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Каталонці не приховували свого розчарування таким підсумком матчу на Джузеппе Меацца, але попереду їх чекала ще одна погана новина. Виявилося, що арбітром VAR на цій грі був Пол ван Бьокель, який також працював у Мюнхені. Там нідерландець проспав пенальті за фол проти Дембеле.

За інформацією AS, Барселона не залишить такі дії рефері без уваги. Жоан Лапорта підтримав тренерський штаб і вже доручив юристам підготувати відповідну скаргу, яку подадуть в УЄФА. Каталонці налаштовані досягти того, щоб ван Бьокель більше ніколи не зміг обслуговувати матчі команди. У доказовій базі будуть не лише скасований гол та непризначені пенальті, а й грубий фол Чалханоглу проти Бускетса, за який турок отримав лише жовту.

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