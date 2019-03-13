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Барселона – Ліон: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

20:59 241 Читать на русском
Барселона – Ліон: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона – Ліон: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанська Барселона приймає французький Ліон у повторному матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Склади команд та посилання на онлайн-трансляцію у цій новині.

 

Поєдинок Барселона – Ліон розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1", а текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Барселона – Ліон: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ернесто Вальверде та Бруно Женезіо вже визначилися, хто розпочне зустріч зі стартових хвилин. Нагадаємо, що перша зустріч команд завершилася нульовою нічиєю.

Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Лангле, Альба – Артур, С. Бускетс, Ракітіч – Мессі, Коутінью, Суарес

Запасні: Сіллессен, Семеду, Умтіті, Аленья, Відаль, Малком, Усман Дембеле

Ліон: Лопеш – Дюбуа, Денаєр, Марсело, Марсал, Менді – Тусар, Фекір, Ндомбеле – Мусса Дембеле, Депай

Запасні: Горжелен, Ауар, Корне, Рафаель, Тете, Траоре, Шейх

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