Нещодавно УЄФА повідомив, що розпочав розслідування відносно каталонського клубу через корупційний скандал у зв'язку зі "справою Негрейри". Однією із санкцій від європейської організації може бути відсторонення від змагань у Лізі чемпіонів.

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Згідно з інформацією Mundo Deportivo, в наступному сезоні Барселона зіграє в найпрестижнішому турнірі. Комітет, який повинен надати ліцензії до 15 травня, дозволить "балугранас" брати участь у Лізі чемпіонів, оскільки наразі немає чіткої причини, щоб відсторонити команду. Якщо дисциплінарний комітет через деякий час винесе рішення проти каталонського клубу, на участь команди в турнірі це вже не вплине.

Нагадаємо, за сім турів до кінця чемпіонату Барселона лідирує у турнірній таблиці Лі Ліги з відривом від другої сходинки на 11 балів.

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