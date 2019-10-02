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Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:55 1183 Читати українською
Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона – Интер начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Семеду – де Йонг, Бускетс, Артур – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Дембеле, Ваге, Видаль, Перес

Интер: Ханданович – Годин, де Врей, Шкриньяр – Кандрева, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа – Мартинес, Санчес

Запасные: Паделли, Гальярдини, Весино, д'Амброзио, Бираги, Эспозито, Политано

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