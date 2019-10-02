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Барселона – Інтер: Мессі потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

21:00 0
Барселона – Інтер: Мессі потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

Барселона в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Інтер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле Семеду – Де Йонг, Бускетс, Артур – Мессі, Суарес, Грізманн

Запасні: Нето, Ракітіч, Тодібо, Дембеле, Ваге, Відаль, Перес

Інтер: Хадандовіч – Годін, де Врей, Шкриньяр – Кандрева, Барелла, Брозовіч, Сенсі, Асамоа – Мартінес, Санчес

Запасні: Паделлі, Гальярдіні, Весіно, д'Амброзіо, Бірагі, Еспозіто

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Барселона - Інтер Барселона Барселона Ліга чемпіонів Інтер Інтер
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