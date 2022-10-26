Барселона в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ принимает Баварию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между Барселоной и Баварией будет проведен на Камп Ноу. Старт встречи - в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO".

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Стартовые составы

Барселона:

Бавария:

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