Барселона – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:05 - Читать на русском
Барселона в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Барселоною та Баварією буде проведений на Камп Ноу. Старт зустрічі – о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO".
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Стартові склади
Барселона:
Баварія:
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