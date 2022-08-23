Барселона, Арсенал та ПСЖ під прицілом УЄФА – 20 клубів ризикують отримати покарання за порушення фінансового фейр-плей
УЄФА розпочав чергове масштабне розслідування щодо порушення норм фінансового фейр-плей.
У зоні ризику опинилися 20 клубів. Половина з них ризикують отримати цілком серйозні покарання, повідомляє The Times.
Барселону звинуватили у бажанні дати хабаря для тиску на ПСЖ і Манчестер Сіті
За інформацією джерела, під прицілом УЄФА опинилися такі імениті клуби, як Барселона, Ювентус, Інтер, Рома, Марсель та ПСЖ. Найменш критична ситуація у французьких клубів, яким загрожує лише штраф.
А от на Барселону, Інтер, Ювентус та Рому можуть чекати набагато жорсткіші заходи. Йдеться про цілком ймовірний трансферний бан (особливо для представників Серії А) або навіть дискваліфікація з єврокубків.
Ла Ліга подала офіційну скаргу в УЄФА на ПСЖ – іспанці воюють вже з трьома клубами
Окремо слід згадати Арсенал. Клуб Олександра Зінченка поки не у "списку ризику", але УЄФА чекає від "канонірів" фінансову звітність за останній рік. Чиновники союзу підозрюють, що бурхлива трансферна кампанія лондонців також не пройшла без порушень вимог фінансового фейр-плей.