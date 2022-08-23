У зоні ризику опинилися 20 клубів. Половина з них ризикують отримати цілком серйозні покарання, повідомляє The Times.

Барселону звинуватили у бажанні дати хабаря для тиску на ПСЖ і Манчестер Сіті

За інформацією джерела, під прицілом УЄФА опинилися такі імениті клуби, як Барселона, Ювентус, Інтер, Рома, Марсель та ПСЖ. Найменш критична ситуація у французьких клубів, яким загрожує лише штраф.

А от на Барселону, Інтер, Ювентус та Рому можуть чекати набагато жорсткіші заходи. Йдеться про цілком ймовірний трансферний бан (особливо для представників Серії А) або навіть дискваліфікація з єврокубків.

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Окремо слід згадати Арсенал. Клуб Олександра Зінченка поки не у "списку ризику", але УЄФА чекає від "канонірів" фінансову звітність за останній рік. Чиновники союзу підозрюють, що бурхлива трансферна кампанія лондонців також не пройшла без порушень вимог фінансового фейр-плей.