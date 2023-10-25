Барселона и Шахтер U-19 сошлись в поединке 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Барселона U-19 и Шахтер U-19 начали матч в 15:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале MEGOGO.

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Стартовый состав Барселоны U-19: Якобишвили – Ироканси, Кошпо, Серхи Домингес, Куэнка – Прим, Берналь, Дарвих – Кальдеро, Альба, Даниэль Родригес.

Стартовый состав Шахтера U-19: Кравец – Дрозд, Данковский, Огарков, Шелекета – Лосенко, Цуканов, Бундаш – Ющенко, Глущенко, Пушкарев.

Добавим, что Барселона с 6 пунктами после 2 туров возглавляет группу H, тогда как Шахтер и Порту имеют по 3 очка.