Барселона – Шахтер: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
25 октября 15:26 - Читати українською
Барселона и Шахтер U-19 сошлись в поединке 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Барселона U-19 и Шахтер U-19 начали матч в 15:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале MEGOGO.
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Стартовый состав Барселоны U-19: Якобишвили – Ироканси, Кошпо, Серхи Домингес, Куэнка – Прим, Берналь, Дарвих – Кальдеро, Альба, Даниэль Родригес.
Стартовый состав Шахтера U-19: Кравец – Дрозд, Данковский, Огарков, Шелекета – Лосенко, Цуканов, Бундаш – Ющенко, Глущенко, Пушкарев.
Добавим, что Барселона с 6 пунктами после 2 туров возглавляет группу H, тогда как Шахтер и Порту имеют по 3 очка.
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