Барселона та Шахтар U-19 зійшлись у поєдинку 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА

Барселона U-19 та Шахтар U-19 розпочали матч о 15:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію гри можна безкоштовно переглянути на YouTube-каналі MEGOGO.

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Стартовий склад Барселони U-19: Якобішвілі – Ірокансі, Кошпо, Серхі Домінгес, Куенка – Прім, Берналь, Дарвіх – Кальдеро, Альба, Даніель Родрігес.

Стартовий склад Шахтаря U-19: Кравець – Дрозд, Данковський, Огарков, Шелекета – Лосенко, Цуканов, Бундаш – Ющенко, Глущенко, Пушкарьов.

Додамо, що Барселона з 6 пунктами після 2 турів очолює групу H, тоді як Шахтар та Порту мають по 3 очки.