Шахтер встретится на выезде с Барселоной в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Где смотреть матч Барселона – Шахтер онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Шахтер состоится в среду, 25 октября, и начнется в 19.45 по Киеву. Каталонцы будут принимать "горняков" на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, который может вместить более 50 тысяч зрителей.

Барселона – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок в прямом эфире можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:45. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2023/24. Комментаторы – Владимир Кобельков и Александр Головко.

Трансляция матча начнется с экспертной студии на " MEGOGO Футбол Первый Старт программы в 18:40. После финального свистка эксперты разберут игру в той же студии, начало – в 21:50.

Барселона возглавляет группу F после двух сыгранных туров со стопроцентным показателем набранных очков. В предыдущем туре каталонцы в гостях минимально обыграли Порту. Тогда как Шахтер находится на третьей строчке (3 пункта), оформив невероятный камбек в поле Антверпена.

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