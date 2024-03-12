Барселона принимает Наполи в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Наполи стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Барселона – Наполи: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая половина противостояния завершилась ничьей, поэтому все решится сегодня. У Барселоны переполненный лазарет, где три основных хавбека – Педри, де Йонг и Гави. Наполи тем временем оживает под руководством нового тренера.

Стартовые составы команд

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу – Фермин, Кристенсен, Гюндоган – Ямал, Левандовски, Рафинья.

Запасные: Пенья, Астралага, Мартинес, Фелиш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Эрнандес, Гиу, Форт.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй – Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре – Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Запасные: Контини, Голлини, Натан, Оливера, Симеоне, Каюсте, Нгондж, Линдстрём, Маццокки, Эстигор, Распадори.