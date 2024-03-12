Барселона приймає Наполі в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Барселона – Наполі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Барселона – Наполі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша половина протистояння завершилася нічиєю, тому все вирішиться сьогодні. У Барселони переповнений лазарет, де три основні хавбеки – Педрі, де Йонг і Гаві. Наполі тим часом оживає під керівництвом нового тренера.

Стартові склади команд

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу – Фермін, Крістенсен, Гюндоган – Ямал, Лєвандовскі, Рафінья.

Запасні: Пенья, Астралага, Мартінес, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Ернандес, Гіу, Форт.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руй – Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре – Політано, Осімхен, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Натан, Олівера, Сімеоне, Каюсте, Нгонге, Ліндстрьом, Маццоккі, Естігор, Распадорі.