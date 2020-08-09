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Барселона – Наполи: Месси оторвался от Роналду в гонке за очередным рекордом Лиги Чемпионов

06:00 - Читати українською
Барселона – Наполи: Месси оторвался от Роналду в гонке за очередным рекордом Лиги Чемпионов
Месси в объятиях партнеров / твиттер УЕФА

Форвард Барселоны Лионель Месси продолжает борьбу с извечным соперником – Криштиану Роналду.

10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
 
Лоренцо Инсинье 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
45+5’ Лоренцо Инсинье

Наполи стал 35-м клубом в Лиге чемпионов, в воротах которого отметился Лионель Месси, сообщает Opta.

Курьезный шедевр Месси и еще два противоречивых гола каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Наполи – 3:1

Аргентинец является рекордсменом по этому показателю, однако его извечный соперник – Криштиану Роналду – имеет в своей "коллекции" лишь на 2 клуба меньше.

Напомним, Барселона благодаря голу Месси обыграла Наполи (3:1) и оформила выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с Баварией.

Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, переиграв Наполи в матче с тремя скандальными голами

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Теги
Лига чемпионов Лионель Лионель Месси Криштиану Криштиану Роналду Наполи Наполи Барселона Барселона Барселона - Наполи
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