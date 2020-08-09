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Барселона – Наполі: Мессі відірвався від Роналду в перегонах за черговим рекордом Ліги Чемпіонів

06:00 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Мессі відірвався від Роналду в перегонах за черговим рекордом Ліги Чемпіонів
Мессі в обіймах партнерів / твіттер УЄФА

Форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує боротьбу з одвічним суперником – Кріштіану Роналду.

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

Наполі став 35-м клубом у Лізі чемпіонів, у воротах якого відзначався Ліонель Мессі, повідомляє Opta.

Курйозний шедевр Мессі та ще два суперечливих голи каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Наполі – 3:1

Аргентинець є рекордсменом за цим показником, однак його одвічний суперник – Кріштіану Роналду – має у своїй "колекції" лише на 2 клуби менше.

Нагадаємо, Барселона завдяки голу Мессі обіграла Наполі (3:1) та оформила вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Баварією.

Барселона вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, перегравши Наполі у матчі з трьома скандальними голами

blog_ava
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Теги
Кріштіану Кріштіану Роналду Наполі Наполі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Наполі Ліонель Ліонель Мессі
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