Барселона – Наполі: Мессі відірвався від Роналду в перегонах за черговим рекордом Ліги Чемпіонів

Наполі став 35-м клубом у Лізі чемпіонів, у воротах якого відзначався Ліонель Мессі, повідомляє Opta.

Курйозний шедевр Мессі та ще два суперечливих голи каталонців у відеоогляді матчу Барселона – Наполі – 3:1

Аргентинець є рекордсменом за цим показником, однак його одвічний суперник – Кріштіану Роналду – має у своїй "колекції" лише на 2 клуби менше.

Нагадаємо, Барселона завдяки голу Мессі обіграла Наполі (3:1) та оформила вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Баварією.

Барселона вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, перегравши Наполі у матчі з трьома скандальними голами