"Хорошо начали игру. Забили быстрый гол, но постепенно утратили контроль. Были проблемы в середине поля, с прессингом. Мы плохо действовали без мяча, игру в обороне надо улучшать. Давали сопернику много пространства. Надо учиться на своих ошибках. Мы знаем, что надо усовершенствовать.

Динамо потеряло немало игроков из-за коронавируса. Но они хорошо играли, до последнего верили, что могут вырвать ничью. Организовали ряд опасных моментов. Мы не должны были столько позволять у своих ворот. До сих пор нам никто не создавал таких проблем в Лиге чемпионов. С Ювентусом мы провели, возможно, лучший матч в сезоне.

Барселона – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Тер Штеген сегодня показал, что он отличный голкипер, находится в хорошей форме. Это очень важно. Лангле провел много матчей и имел проблемы с физикой, поэтому в центре обороны вышел Де Йонг. Мы планировали атаковать, находясь на половине поля Динамо. Фрэнки прекрасно разыгрывает из глубины. Совокупностью этих факторов обусловлен такой выбор состава.

Не все матчи получаются хорошими. Здорово играл не только наш вратарь, но и их. Возможно, мы не имели явного преимущества над Динамо, но победили. 9 очков в трех матчах. Нельзя сказать, что матчи были легкими. Лига чемпионов отличается от других турниров. В общем ситуация нормальная. Хорошее начало, но нужно сохранять концентрацию. Надо работать, чтобы играть лучше, чем сегодня", – сказал после матча на пресс-конференции и в комментарии на телевидении Рональд Куман.

Барселона в третьем туре Лиги чемпионов обыграла Динамо со счетом 2:1. На экваторе группового раунда в активе каталонцев максимальные 9 очков. Следующий матч Барса также проведет против Динамо – 24 ноября в Киеве.

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