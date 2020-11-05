"Добре розпочали гру. Забили швидкий гол, але поступово втратили контроль. Були проблеми в середині поля, з пресингом. Ми погано діяли без м'яча, гру в обороні треба покращувати. Давали супернику багато простору. Треба вчитися на своїх помилках. Ми знаємо, що треба вдосконалити.

Динамо втратило чимало гравців через коронавірус. Але вони добре грали, до останнього вірили, що можуть вирвати нічию. Організували низку небезпечних моментів. Ми не мали стільки дозволяти біля власних воріт. Досі нам ніхто не створював таких проблем у Лізі чемпіонів. З Ювентусом ми провели, можливо, найкращий матч у сезоні.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Тер Штеген сьогодні показав, що він відмінний голкіпер, що перебуває в хорошій формі. Це дуже важливо. Лангле провів багато матчів і мав проблеми з фізикою, тому в центрі оборони вийшов Де Йонг. Ми планували атакувати, перебуваючи на половині поля Динамо. Френкі чудово розігрує з глибини. Сукупністю цих факторів обумовлений такий вибір складу.

Не всі матчі виходять хорошими. Добре грав не лише наш воротар, а і їхній. Можливо, ми не мали явної переваги над Динамо, але перемогли. 9 очок у трьох матчах. Не можна сказати, що матчі були легкими. Ліга чемпіонів відрізняється від інших турнірів. Загалом ситуація нормальна. Хороший початок, але потрібно зберігати концентрацію. Мусимо працювати, щоб грати краще, ніж сьогодні", – сказав після матчу на прес-конференції та в коментарі на телебаченні Рональд Куман.

Барселона в третьому турі Ліги чемпіонів обіграла Динамо з рахунком 2:1. На екваторі групового раунду в активі каталонців максимальні 9 очок. Наступний матч Барса також проведе проти Динамо – 24 листопада в Києві.

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