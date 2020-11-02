Головним рефері матчу Барселона – Динамо розсудить Майкл Олівер, повідомляє офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Стюарт Бьорт і Саймон Бенетт.

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Зазначимо, що арбітр тричі працював на матчах українських команд, які неодмінно здобували перемогу у цих поєдинках. Олівер розсудив матч Шахтар – Базель (4:1 на користь "гірників" у минулому сезоні). Також, під наглядом британця Динамо перемагало Стяуа (2:0) на груповому етапі Ліги Європи 2014/15, а молодіжна збірна України розібралася зі Словенією (2:0) у відборі на Євро-2013.

До слова, поєдинок між Барселоною та Динамо відбудеться після завтра, 4 листопада, початок о 22:00.

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